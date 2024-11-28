2007年に兵庫県加古川市で女の子がナイフで刺され死亡した事件から17年。警察は27日、別の殺人未遂事件で逮捕されていた、勝田州彦容疑者（45）を殺人の疑いで再逮捕しました。【画像】遺族「全て正直に話して」“よく似た”別の事件…17年前の女児殺害服役中の男再逮捕兵庫県警柱谷昌彦捜査第1課長「本日午前9時24分、被疑者を殺人罪で通常逮捕しました。被疑者は勝田州彦、男性45歳、当時28歳です」2007年10月。兵庫県加古川