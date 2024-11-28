Hyunsu Yim［ソウル２７日ロイター］ - 韓国の尹錫悦大統領は２７日、ウクライナのウメロフ国防相率いる代表団と会談した。韓国大統領府は声明で、北朝鮮によるロシアへの軍隊派遣や、技術や兵器の交換に関する情報を共有することで両者が合意したと明らかにした。ウクライナ代表団は、申源〓国家安保室長と金龍顕国防相とも会談した。今回の韓国訪問は武器支援の要請を目的としているとの報道もある。尹大統領は国内のス