［ワシントン２７日ロイター］ - 米商務省が２７日に発表した第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は年率換算で前期比２．８％増と、速報値から変わらずだった。好調な個人消費を背景に、米経済が第３・四半期に堅調な成長を遂げたことを確認した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は速報値と変わらずの２．８％増だった。第２・四半期のＧＤＰ伸び率は３．０％。連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレを伴わない成