２７日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５０円台に上昇した。１０月下旬以来、約１か月ぶりの円高・ドル安水準となる。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、追加の利下げを行うとの観測から米長期金利が低下した。日米の金利差縮小が意識され、運用面で魅力の薄れたドルを売って円を買う動きが優勢となった。円相場は、今月中旬には１ドル＝１５６円