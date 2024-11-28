NY株式27日（NY時間11:25）（日本時間01:25） ダウ平均44857.50（-2.81-0.01%） ナスダック18976.95（-198.63-1.04%） CME日経平均先物37900（大証終比：-200-0.53%） 欧州株式27日GMT16:25 英FT100 8269.43（+10.82+0.13%） 独DAX 19259.17（-36.81-0.19%） 仏CAC40 7135.37（-59.14-0.82%） 米国債利回り 2年債 4.223（-0.033） 10年債 4.260（-0.047） 30年債 4.43