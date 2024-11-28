気象台は、午前1時35分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表北部、壱岐・対馬、五島の海上では、28日朝から28日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐世保市（宇久地域