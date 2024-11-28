［ワシントン２７日ロイター］ - 米商務省が２７日発表した１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．３％上昇し、前月の２．１％上昇から伸びが加速した。インフレ抑制に向けた進展が過去数カ月に停滞していることを示した。前月比は０．２％上昇。前月も０．２％上昇で改定されなかった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は依然として１２月会合で３回目の追加利下げを行うと予想されている