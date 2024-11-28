【モデルプレス＝2024/11/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）がパーソナリティを務める、ニッポン放送『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週水曜24時〜）。結成5周年を迎えるにあたり、結成記念日当日となる12月11日の放送にJO1メンバー全員が出演することが決定した。【写真】JO1メンバー、レッドヘアに大胆チェンジ◆「JO1のオールナイトニッポンX」メンバー全員出演決定3年連続の紅白歌合戦出場