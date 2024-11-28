＊PCEデフレータ（10月）0:00 結果0.2％ 予想0.2％前回0.2％（前月比） 結果2.3％ 予想2.3％前回2.1％（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.3％（コア・前月比） 結果2.8％ 予想2.8％前回2.7％（コア・前年比） ＊個人所得（10月）0:00 結果0.6％ 予想0.3％前回0.3％（前月比） ＊個人支出（10月）0:00 結果0.4％ 予想0.4％前回0.5％（前月比）