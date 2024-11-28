PCEデフレータ（10月）00:00 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（PCEデフレータ・前月比) 結果2.3% 予想2.3%前回2.1%（PCEデフレータ・前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（PCEコアデフレータ・前月比) 結果2.8% 予想2.8%前回2.7%（PCEコアデフレータ・前年比)