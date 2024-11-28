米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油－184.4万（4億2845万） ガソリン＋331.4万（2億1224万） 留出油 ＋41.6万（1億1472万） （クッシング地区） 原油－90.9万（2414万） ＊（）は在庫総量