東京・文京区のマンション火災は現在も延焼中です。現場から秋山記者です。【写真を見る】【速報】30代女性が死亡 猪口邦子議員が住む6階建てマンションで火災夫と娘と連絡取れず東京・文京区こちら東京・文京区小石川の住宅が立ち並ぶエリアなんですが、後ろに見えるマンションが猪口議員の自宅で、火元とみられています。猪口議員本人とは連絡が取れているということです。ポンプ車など36台が出動して消火活動にあたっ