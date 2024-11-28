気象庁によると、２８日午前０時３２分ごろ、地震があった。震源地は石川県西方沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは４．３と推定。この地震による津波の心配なし。震度３を観測したのは、志賀町。