半導体事業の規模と複雑度が大きくなり、企業が技術だけでなく戦略・財務・企業文化などの専従支援組織を強化する傾向だ。ＳＫハイニックスも６月の人事でＣＥＯ直属支援組織のコーポレートセンターを新設し、宋荽宗（ソン・ヒョンジョン）社長に任せた。◇李在鎔会長が「育てる」と話したファウンドリーを強化ファウンドリー（委託製造）事業部には社長級の最高技術責任者（ＣＴＯ）が新設され、製造担当の南碩祐（ナム・ソ