サムスン電子が技術専門家の半導体トップに権限と人材を集める社長団人事を断行した。半導体部門を率いる全永鉉（チョン・ヨンヒョン）副会長が代表理事としてメモリー事業部と総合技術院（ＳＡＩＴ）まで統括し、半導体戦略・技術部門にそれぞれ社長級補佐を加えた。◇「全永鉉の逆襲」アクセル踏むサムスン電子は２７日、２０２５年社長団人事を発表した。社長昇進者が２人出たほか既存の社長団のうち７人の業務が変更されたが、