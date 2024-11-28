金融・決済連携の料金プランとして、他社に先駆け「auマネ活プラン」を導入したKDDIですが、サービス開始から1年が経ち、徐々に期限切れを迎える特典も出てきました。この1年で、NTTドコモやソフトバンクも決済サービスと連動させた料金プランをスタートさせており、競争環境も激化しています。先陣を切ったauマネ活プランですが、他社と比較すると内容的に見劣りする部分があったのも事実です。 このよ