世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 2024年10月に発表・発売された5Gスマートフォンは18機種。内訳はファーウェイ 2機種、シャオミ（Xiaomi） 2機種、OPPO 5機種（OnePlus 1機種含む）、HONOR 4機種、vivo 4機種、そのほか 1機種。クアルコムが「Snapdragon 8 Elite」を発表したこ