川崎市のマンションの13階で火事があり、火元の部屋に住む高齢の夫婦2人と連絡が取れていないということです。消防などによりますと、27日午後8時半ごろ、川崎市川崎区のマンションで「火事です。13階から火が出ている」とこのマンションに住む住民から119番通報がありました。消防車など10台以上が出動し、火は約1時間後にこれ以上、燃え広がらない程度に消し止められましたが、火元の部屋に住む高齢の夫婦2人と連絡が取れ