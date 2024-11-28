【メフィスト】 開発・発売元：コトブキヤ 2024年11月 発売 価格：6,600円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約180mm（角含まず） コトブキヤより展開されている「無限邂逅メガロマリア」シリーズより初の男性型アナザー（キャラクター）「メフィスト」がついに11月に発売