【VF-171EX アーマードナイトメアプラス［アルト機］】 11月28日 出荷開始 価格：10,780円 ウェーブは、プラモデル「VF-171EX アーマードナイトメアプラス［アルト機］」の出荷を11月28日に開始する。価格は10,780円。 本商品は、「マクロスF」に登場する主人公・早乙女アルトの愛機「VF-171EX ナイトメアプラス」を1/72ス