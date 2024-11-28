１９３０年：ソウルに唐人里発電所１号機（１万キロワット）完工１９４１年：臨時政府が大韓民国建国綱領を発表し、ワシントンに欧米外交委員会を設置１９５８年：国立医療院開院１９８０年：韓日海底ケーブルが開通１９８３年：文教部（現教育部）がローマ字表記法の改定案を確定１９９１年：セマングム干拓総合開発事業の起工式１９９６年：憲法裁判所が死刑制度を合憲と判断２００２年：韓国航空宇宙研究院が液体推進科学ロケッ