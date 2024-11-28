2017年11月28日、ニコニコ動画に投稿された『お気に召すまま / 初音ミク』が、本日2024年11月28日で投稿から7周年を迎えました！再生数は累計2,720,077回に達し、動画につけられたコメント数は9,115件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『ドラマツルギー / 初音ミク』﻿﻿『ナンセンス文学 / 初音ミク』﻿﻿﻿■関連リンク・『お気に召すまま / 初音ミク』の