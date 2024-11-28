【ワシントン時事】米商務省が２７日発表した１０月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比２．３％上昇した。伸びは市場予想と同じで、前月（２．１％）から拡大。３カ月ぶりに加速した。底堅い景気が続く中、インフレ鈍化のペースダウンがうかがわれる内容となった。価格変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数の上昇率は２．８％と、伸びは前月（２．７％）を上回った。