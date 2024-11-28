各界のおしゃれな著名人に贈られる今年の「ベストドレッサー賞」に、声優で俳優の津田健次郎さん（５３）や俳優の高橋英樹さん（８０）ら６人と１組が選ばれ、２７日、東京都内のホテルで授賞式が行われた。他に受賞したのは、事業構想大学院大学長の田中里沙さん（５８）、音楽ユニットの「Ｐｅｒｆｕｍｅ」、俳優のＭＥＧＵＭＩさん（４３）、プロバスケットボール選手の富樫勇樹さん（３１）、作曲家の宅見将典さん（４６）