【どうぶつの森 ポケットキャンプ】 11月29日0時 サービス終了 任天堂は、Android/iOS用シミュレーション「どうぶつの森 ポケットキャンプ」のサービスを明日11月29日0時に終了する。 本作は、2017年11月21日に配信が開始された「どうぶつの森」シリーズのスピンオフ作品。約7年のサービスが終了となる。 本作のセーブデータ