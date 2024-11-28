臨時国会が28日召集されます。今年度の補正予算案の審議や、政治資金規正法の再改正など政治改革の実現をめぐり与野党の議論が本格化します。臨時国会の会期は12月21日までの24日間で、今年度補正予算案の審議や政治資金規正法の再改正など、政治改革の実現をめぐって与野党の論戦が本格化します。先の衆院選で敗北し少数与党となった石破政権は、補正予算案の成立や政治改革などに関する重要法案の成立に野党の協力が不可欠な情勢