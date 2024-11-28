28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比40円安の3万8060円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8134.97円に対しては74.97円安。出来高は5403枚となっている。 TOPIX先物期近は2665ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.34ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3