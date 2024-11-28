【モデルプレス＝2024/11/28】タレントの若槻千夏が、28日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）52号の表紙・巻頭グラビアに登場。同誌のソログラビアは19年ぶりとなる。【写真】若槻千夏、芸人撮影の「ヤンジャン」表紙◆若槻千夏、19年ぶり「ヤンジャン」ソログラビア登場今号のグラビアは1冊ぶちぬきでTBS朝の人気番組「ラヴィット！」とのコラボ特集。19年ぶりにソログラビアに登場する若槻による記念企画を撮影したのはカメ