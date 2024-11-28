【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク株式相場は、米物価関連指標の発表を控えて買いが先行し、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３６分現在、前日終値比７６．１０ドル高の４万４９３６．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７６．４０ポイント安の１万９０９９．１８。