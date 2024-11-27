東京・文京区のマンションから火が出て、現在も延焼中です。火元は、猪口邦子参議院議員が住むマンションだということです。現場から秋山記者です。【写真を見る】【速報】火元は猪口邦子議員が住む6階建てマンション 家族2人と連絡取れず炎は大きく燃え上がる 東京・文京区こちら東京・文京区小石川の住宅が立ち並ぶエリアなんですが、後ろに見えるマンションが猪口議員の自宅で、火元とみられています。猪口議員本人