◆11月28日生まれの著名人◆松平健（53年＝俳優）堀内健（69年＝ネプチューン）バカリズム（75年＝芸人）樽美酒研二（80年＝ゴールデンボンバー）野田クリスタル（86年＝マヂカルラブリー）河北麻友子（91年＝女優）甲斐心愛（03年＝KLP48）