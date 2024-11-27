JR東海は、プロレス団体の新日本プロレスとSTARDOMとのコラボで、東海道新幹線の車内でプロレスファン向けのコンテンツを配信する。12月2日から2025年1月31日までのコラボ期間中、東海道新幹線の車内で、新日本プロレスの棚橋弘至社長によるクイズプログラムや、高橋ヒロム選手の謎解きプログラム「消えた高橋ヒロムのコスチュームを探し出せ！」、棚橋社長、真壁刀義選手、矢野通選手、STARDOMの中野たむ選手、なつぽい選手、安納