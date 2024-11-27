ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値151.34高値153.23安値151.23 154.64ハイブレイク 153.93抵抗2 152.64抵抗1 151.93ピボット 150.64支持1 149.93支持2 148.64ローブレイク ユーロ円 現値160.00高値160.71安値159.10 162.38ハイブレイク 161.55抵抗2 160.77抵抗1 159.94ピボット 159.16支持1 158.33支持2 157.55ローブレイク