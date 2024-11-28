【ニューヨーク時事】２７日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米感謝祭休暇を前に持ち高調整の円買い・ドル売りが加速し、１ドル＝１５１円台前半に上伸した。午前９時現在は１５１円３０〜４０銭と、前日午後５時比１円７４銭の大幅な円高・ドル安。