【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、一時1ドル＝150円台後半を付けた。10月下旬以来、約1カ月ぶりの円高ドル安水準。午前11時半現在は、前日比1円85銭円高ドル安の1ドル＝151円19〜29銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0551〜61ドル、159円63〜73銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買い注文が優勢だった。