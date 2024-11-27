『FUKUI NIGHT in台北』 福井市の地域活性化連携協定の締結先であり、地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社LDH JAPAN所属で福井市食のPR大使を務める橘ケンチ（EXILE／EXILE THE SECOND）と、LDH愛夢悦のChief Executive OfficerであるEXILE AKIRAが、11月27日福井市×LDH愛夢悦 presents FUKUI City PR Reception『FUKUI NIGHT in台北』に出席した。この春の北陸新幹線福井開業を経た今こそより