コンバース(CONVERSE)と、糸井重里が手掛けるゲーム「MOTHER(マザー)」がコラボレーション。ユニセックスシューズ「オールスター アール(ALL STAR R) HI / MT (MOTHER どせいさん HI)」が、2025年1月9日(木)から1月15日(水)まで、東京・新宿で開催されるほぼ日のイベント「生活のたのしみ展」にて先行発売される。コンバース×ゲーム「MOTHER」が初コラボ「MOTHER」は、「ほぼ日刊イトイ新聞」を主宰する糸井重里が監修・設定・シ