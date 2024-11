LDHが、年末恒例のスペシャル公演を12月28日~31日に有明アリーナにて開催。EXILE THE SECOND、FANTASTICS、GENERATIONSがそれぞれ出演する。 (関連:EXILE THE SECOND、5年ぶりツアー『Twilight Cinema』ファイナル徹底レポ表情豊かなパフォーマンスで届けた再会の喜び) 今年は各日異なるアーティストによる単独ステージが開催され、各公演のタイトルも発表。12月28日はEXILE THE