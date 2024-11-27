27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比90円安の3万8010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8134.97円に対しては124.97円安。出来高は3643枚となっている。 TOPIX先物期近は2658.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.84ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物