米３０年固定金利は６．８６％に小幅低下、住宅ローン申請指数は３週連続で上昇＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．８６％と前回の６．９０％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は＋６．３％と前回の＋１．７％から再び上昇。購入指数は＋１２．４％と前回の＋２．０％から大幅上昇。借り換え指数は－２．６％と低下に転じた。 USD/JPY151.39EUR/USD1.0526EUR/JPY159.35
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