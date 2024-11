Homecomingsが、本日11月27日にメジャー3rdアルバム『see you, frail angel. sea adore you.』をリリース。収録曲より「angel near you」のミュージックビデオを公開した。◆「angel near you」MV本アルバムは、今作は前作『New Neighbors』から約1年半ぶり、3人体制となって初のリリース。CDにはUSEN J-POPチャート1位を獲得した映画『三日月とネコ』主題歌「Moon Shaped」に加え、アニメ「響け!ユーフォニアム」のキャラクター