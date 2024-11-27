台湾の通信機器メーカー・D-Linkが製造した複数の型番のルーターに、深刻度が「致命的」とされる重大な脆弱(ぜいじゃく)性を含む複数の不具合が立て続けに発見されました。しかし、D-Linkはそれらの製品のサポートが終了していることを理由に修正を行わない方針を示し、ユーザーに対して機器の更新を促しました。D-Link won’t fix critical flaw affecting 60,000 older NAS deviceshttps://www.bleepingcomputer.com/news/securi