ロシアによる侵攻が続くウクライナのウメロウ国防相をトップとする特使団が韓国を訪れ、27日に尹錫悦（ユンソンニョル）大統領と面会した。その後、韓国の国防相らとも会った。北朝鮮がロシアに兵士を派遣するなか、ウクライナ側は韓国との協力強化を望んだという。石破茂首相と会談する韓国の尹錫悦大統領（中央）=2024年11月16日午後2時55分、ペルー・リマ、川村直子撮影韓国大統領府の発表には含まれていないが、ウクライナ