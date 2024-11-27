契約交渉を終え、会見する横浜ＤｅＮＡの蝦名＝横浜市中区横浜ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手（２７）が２７日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、９５０万円増の年俸２７００万円で更改した。５年目の今季は自己最多７６試合の出場で、打率２割５分６厘、３本塁打、１７打点。シーズン前半には一時は１番として活躍した。伊藤光捕手（３５）は１３００万円減の５２００万円。３９試合で２割５厘、１本塁打、１４打点にとどまっ
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