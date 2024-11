中国の家電メーカーであるXiaomiが、QualcommやMediaTekといったチップメーカーへの依存を減らすために、独自設計のモバイルプロセッサを準備しているとBloombergが報じました。Xiaomi Prepares Own Mobile Chip, Pressuring MediaTek and Qualcomm - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-26/xiaomi-readies-own-mobile-chip-pressuring-mediatek-and-qualcommXiaomi reportedly making its own chip for An