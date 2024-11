俳優・ミュージシャンとして活躍するYU(楊宇騰YU<ヤン・ユータン・ユー>)が、30歳の誕生日を記念してYU OFFICIAL FAN CLUB『YU to YOU (ユーチュー)』を開設することが27日、決定した。また、毎年恒例のライブイベント『YU 30thBirthday Live Event〜THIS IS YU〜』の開催も決まった。今回は初めて関西地方でも実施する。【画像】さわやかさ全開!YUファンクラブのビジュアルファンクラブ『YU to YOU(ユーチュー)』