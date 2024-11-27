尾田栄一郎原作の『ONE PIECE』と山陽新幹線がコラボレーションした「ONE PIECE新幹線」が2025年春から運行される。【写真】カッコい〜！「ONE PIECE新幹線」の第1編成「せとうちブルー号」■第2・第3編成も今後登場予定！今回発表された「ONE PIECE新幹線」は、2025年3月10日に山陽新幹線が全線開業から50周年を迎えることと、4月に「大阪・関西万博」の開催を控えた関西がますますにぎやかになることを踏まえ、そんな関西