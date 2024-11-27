教え子に無理やり醤油やタバスコ飲ませたか 柔道教室の指導者を逮捕FNNプライムオンライン

教え子に無理やり醤油やタバスコ飲ませたか 柔道教室の指導者を逮捕

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 柔道教室の指導者が教え子に無理やりしょうゆを飲ませたとして逮捕された
  • 2023年5月、柔道の合宿中に10歳の教え子にしょうゆを飲ませていたという
  • 保護者によると、指導の範囲を超えた危険な技を子どもたちにかけていたそう
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