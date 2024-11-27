NCT DREAMの2作目となる映画『NCT DREAM Mystery Lab：DREAM（ ）SCAPE in Cinemas』より、メンバーたちからシズニへの想いと言葉が詰まったオフィシャルトレーラーと場面写真が解禁された。【動画】ステージ裏で彼らが取り組む準備過程やリハーサル映像も！『NCT DREAM Mystery Lab：DREAM（ ）SCAPE in Cinemas』オフィシャルトレーラー2016年8月、“Neo Culture Technology（ネオ・カルチャー・テクノロジー）”の頭文字