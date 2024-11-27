藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖と七冠＝に佐々木勇気八段が挑んでいる将棋・第３７期竜王戦七番勝負第５局は２７日、和歌山市の「和歌山城ホール」で２日制の１日目を終えた。午後６時過ぎに後手・佐々木が５０手目を封じた。翌２８日に指し継がれる。これまでの４局はすべて先手番が勝ち、４連覇を狙う藤井から見て〇●〇●の２勝２敗のタイスコアで迎えた紀州の戦い。実質的な三番勝負の形で、勝者がＶに